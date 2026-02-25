Talos Energy Aktie 41646012 / US87484T1088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.02.2026 01:50:26
TALOS ENERGY INC. Q4 Loss Climbs
(RTTNews) - TALOS ENERGY INC. (TALO) revealed Loss for its fourth quarter of -$202.58 million
The company's bottom line totaled -$202.58 million, or -$1.19 per share. This compares with -$64.51 million, or -$0.37 per share, last year.
Excluding items, TALOS ENERGY INC. reported adjusted earnings of -$76.48 million or -$0.44 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 19.2% to $392.24 million from $485.19 million last year.
TALOS ENERGY INC. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$202.58 Mln. vs. -$64.51 Mln. last year. -EPS: -$1.19 vs. -$0.37 last year. -Revenue: $392.24 Mln vs. $485.19 Mln last year.
Nachrichten zu Talos Energy Inc Registered Shs
|
23.02.26
|Ausblick: Talos Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Talos Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Talos Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)