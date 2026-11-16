Talon Capital A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Talon Capital A hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Talon Capital A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.010 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch