Tallinna Vesi A legte Quartalsergebnis vor

Tallinna Vesi A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.20 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tallinna Vesi A ein EPS von 0.250 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 18.3 Millionen EUR gegenüber 18.2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch