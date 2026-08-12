Tallinna Sadam AS Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tallinna Sadam AS Registered hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.010 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.35 Prozent auf 31.1 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch