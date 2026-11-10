Tallinna Sadam AS Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tallinna Sadam AS Registered hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.04 EUR gegenüber 0.030 EUR im Vorjahresquartal.

Tallinna Sadam AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33.8 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31.7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch