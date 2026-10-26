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TalkTalk und Zattoo bringen Mobilfunk und TV zusammen: Die Mobile’n Stream Bundles sind da



26.10.2026 / 10:00 CET/CEST



MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 26. Oktober 2026 TalkTalk, eine der Mobilfunkmarken der mobilezone Gruppe, und die Schweizer TV-Streaming-Plattform Zattoo starten eine Kooperation: Ab heute, 26. Oktober 2026 und rechtzeitig zum Black-November gibt es bei TalkTalk das Mobile-Abo mit TV für überall inklusive. Drei neue Bundles unter dem Namen TalkTalk Mobile’n Stream kombinieren ein TalkTalk Mobile- mit einem Zattoo-Abonnement zu einem attraktiven Bundle-Preis, buchbar in wenigen Klicks und abgerechnet auf einer einzigen Rechnung. Die neuen Angebote sind Teil des aufgefrischten Markenauftritts von TalkTalk. Das Konsumverhalten bei Telekommunikation und Fernsehen verändert sich. Vor allem jüngere Menschen nutzen immer weniger lineares Fernsehen, möchten aber ihre Unterhaltung – sei es Social Media oder die Lieblingsserie – mobil und flexibel im Bus oder zu Hause auf der Couch zum Wunschzeitpunkt geniessen. Dabei wünschen sich Kundinnen und Kunden zunehmend einfache Lösungen ohne zusätzliche Hardware, unterschiedliche Verträge oder komplexe Installationen, und dies zu einem attraktiven Preis. Genau hier setzen die beiden Unternehmen an. Das neue TalkTalk Mobile’n Stream Bundle kombiniert unlimitierte Datenkonnektivität in der Schweiz mit App-basiertem TV-Streaming von Zattoo mit über 400 Sendern. Streaminginhalte können dabei auf dem Mobiltelefon, dem Tablet/Laptop oder auf dem Smart-TV konsumiert werden – eine TV-Box ist nicht notwendig. Bundle-Preise starten bereits bei CHF 22.95 und liegen damit markant tiefer als herkömmliche Kombilösungen anderer Anbieter. «Mit TalkTalk Mobile’n Stream bieten wir Kundinnen und Kunden einfachen Zugang zu Mobilfunk und flexiblem TV-Streaming zu einem attraktiven Preis. Dabei setzen wir gezielt auf die Stärken und Erfahrung beider Marken», sagt Davide Vanvitelli, Director TalkTalk. Manuel Egli, Director D2C Zattoo fügt hinzu: «Für uns steht im Mittelpunkt, Fernsehen so einfach und flexibel wie möglich zugänglich zu machen. Gemeinsam mit TalkTalk bringen wir Zattoo in ein Angebot, das Mobilfunk und TV sinnvoll verbindet und sich unkompliziert in den Alltag integrieren lässt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.» Interessenten schliessen das Bundle direkt auf TalkTalk.ch oder in einem von rund 125 mobilezone Shops ab. Wer bereits ein kostenloses Zattoo-Konto mit derselben E-Mail-Adresse nutzt, behält dieses. Das gebuchte Abonnement wird automatisch aktiviert. Drei Bundles, je nach Kundenbedürfnis

Die drei Bundles bieten einen abgestuften Leistungsumfang je nach Kundenbedürfnis. Alle Bundles verfügen über unbegrenzte Inklusiveinheiten (Nachrichten, Telefonie und Daten) in der Schweiz, sowie abgestufte Roaming- und internationale Telefonie-einheiten ins Ausland. Mit dem Zattoo Premium-Abo bietet TalkTalk Mobile’n Stream S Zugang zu über 400 TV-Sendern, Replay-TV und Aufnahmen. Die beiden leistungsstärkeren Bundles M und L kommen mit Zattoo Ultimate und bieten so zusätzlich die beliebte Ad-Skipping-Funktion. Mit einer Preisspanne von CHF 22.95 bis 44.95 bieten alle Bundles ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis, welches signifikant unterhalb von herkömmlichen Kombilösungen im Markt liegt.

Bundle Mobile (TalkTalk) TV (Zattoo) Gesamtpreis p.M. TalkTalk Mobile’n Stream S CH unlimitiert Zattoo Premium CHF 22.95 TalkTalk Mobile’n Stream M CH unlimitiert Data Roaming 20GB Zattoo Ultimate CHF 29.95 TalkTalk Mobile’n Stream L CH unlimitiert Data Roaming unlimitiert Int. Calls unlimitiert Zattoo Ultimate CHF 44.95 Preis-Leistung, die überzeugt

Die entscheidenden Vorteile liegen in der Einfachheit – sofort digital aktivierbare Services ohne TV-Box – und im Gesamtpreis: Wer Mobilfunk und TV-Streaming im Bundle bucht, zahlt weniger als beim separaten Bezug der beiden Leistungen. Dazu kommt der Komfort, dass nur noch ein Vertrag und eine Rechnung bestehen. TalkTalk bleibt damit seiner Linie treu, attraktive Angebote mit einem konstant guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Auf der TV-Seite steht der volle Funktionsumfang von Zattoo zur Verfügung. Zattoo Premium bietet über 400 TV-Sender, davon über 350 in HD (inkl. der Senderfamilien SRF, RTS, RSI), zwei parallele Streams und Replay TV, mit dem sich verpasste Sendungen zu einem späteren Zeitpunkt abrufen lassen, sowie 1000 Aufnahmen. Zattoo Ultimate erweitert das Angebot in Full-HD-Qualität, vier parallele Streams, 2000 Aufnahmen, Ad-Skipping und eignet sich damit für Haushalte, in denen mehrere Personen gleichzeitig fernsehen. Geschaut wird auf dem Smartphone, dem Tablet, dem Laptop oder dem Fernseher, zu Hause wie unterwegs. Zattoo betreibt seit 2006 eine Plattform für die Verbreitung von TV-Inhalten auf vernetzten Geräten und liefert das Fernsehsignal von derzeit über 400 Sendern über das Internet, inklusive der grossen Schweizer Sender wie SRF 1, SRF 2, SRF info, RTS 1, RTS 2, RSI La 1 und RSI La 2. TalkTalk bringt das Mobilfunk-Produkt mit ihrer über 25-jährigen Telekommunikationserfahrung in die Zusammenarbeit mit ein. Zusammen ergibt das ein Angebot, das die Stärken beider Unternehmen vereint und maximale Vorteile für Kundinnen und Kunden bietet.

Über TalkTalk

Die 1999 gegründete und seit 2013 zur mobilezone Gruppe gehörende TalkTalk AG ist ein etablierter Anbieter von Mobilfunk-, Internet- und TV-Dienstleistungen in der Schweiz. Das Unternehmen steht für attraktive Telekommunikationslösungen mit einem nachhaltigen Fokus auf ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Kunden profitieren von einer nahtlosen Betreuung und Erreichbarkeit über sämtliche Vertriebskanäle hinweg, darunter die digitale Plattform TalkTalk.ch, rund 125 mobilezone Shops in der ganzen Schweiz sowie der telefonische Kundendienst. Über Zattoo

Zattoo (www.zattoo.com) ist einer der führenden TV-Streaming-Anbieter in Europa mit mehreren Millionen Nutzerinnen und Nutzern monatlich. Das 2005 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 220 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Zürich sowie einen weiteren Standort in Berlin. In der Schweiz, Deutschland und Österreich bietet Zattoo alle beliebten TV-Sender in HD- und Full-HD-Qualität sowie eine Vielzahl von Video-On-Demand-Inhalten. Dabei steht Zattoo auf fast allen Endgeräten zur Verfügung, darunter Smart-TVs, PCs und Laptops, Streaming-Playern sowie Smartphones und Tablets. Seit 2012 bietet Zattoo seine Technologie auch Medienunternehmen und Netzbetreibern weltweit als TV-as-a-Service-Angebot an. Zudem bietet Zattoo CTV-Advertising-Sales und AdTech-Lösungen für Werbetreibende und Partner im Streaming-Umfeld. Die Schweizer TX Group, ein digitaler Hub und Netzwerk von Medien und Plattformen, ist seit 2008 an Zattoo beteiligt und hält seit 2019 über 50 Prozent. Seit 2021 leistet Zattoo einen Beitrag zum Klimaschutz und ist ClimatePartner-zertifiziert.

Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Medienschaffende TalkTalk: Pascal Boll

Director MVNO & Investor Relations

mobilezoneholding@mobilezone.ch Zattoo: Tina Thommen

Communications Manager DACH

press@zattoo.com



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