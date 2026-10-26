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26.10.2026 10:00:04
TalkTalk und Zattoo bringen Mobilfunk und TV zusammen: Die Mobile’n Stream Bundles sind da
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mobilezone holding ag
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
MEDIENMITTEILUNG
Rotkreuz, 26. Oktober 2026
TalkTalk, eine der Mobilfunkmarken der mobilezone Gruppe, und die Schweizer TV-Streaming-Plattform Zattoo starten eine Kooperation: Ab heute, 26. Oktober 2026 und rechtzeitig zum Black-November gibt es bei TalkTalk das Mobile-Abo mit TV für überall inklusive. Drei neue Bundles unter dem Namen TalkTalk Mobile’n Stream kombinieren ein TalkTalk Mobile- mit einem Zattoo-Abonnement zu einem attraktiven Bundle-Preis, buchbar in wenigen Klicks und abgerechnet auf einer einzigen Rechnung. Die neuen Angebote sind Teil des aufgefrischten Markenauftritts von TalkTalk.
Das Konsumverhalten bei Telekommunikation und Fernsehen verändert sich. Vor allem jüngere Menschen nutzen immer weniger lineares Fernsehen, möchten aber ihre Unterhaltung – sei es Social Media oder die Lieblingsserie – mobil und flexibel im Bus oder zu Hause auf der Couch zum Wunschzeitpunkt geniessen. Dabei wünschen sich Kundinnen und Kunden zunehmend einfache Lösungen ohne zusätzliche Hardware, unterschiedliche Verträge oder komplexe Installationen, und dies zu einem attraktiven Preis.
Genau hier setzen die beiden Unternehmen an. Das neue TalkTalk Mobile’n Stream Bundle kombiniert unlimitierte Datenkonnektivität in der Schweiz mit App-basiertem TV-Streaming von Zattoo mit über 400 Sendern. Streaminginhalte können dabei auf dem Mobiltelefon, dem Tablet/Laptop oder auf dem Smart-TV konsumiert werden – eine TV-Box ist nicht notwendig. Bundle-Preise starten bereits bei CHF 22.95 und liegen damit markant tiefer als herkömmliche Kombilösungen anderer Anbieter.
«Mit TalkTalk Mobile’n Stream bieten wir Kundinnen und Kunden einfachen Zugang zu Mobilfunk und flexiblem TV-Streaming zu einem attraktiven Preis. Dabei setzen wir gezielt auf die Stärken und Erfahrung beider Marken», sagt Davide Vanvitelli, Director TalkTalk.
Manuel Egli, Director D2C Zattoo fügt hinzu: «Für uns steht im Mittelpunkt, Fernsehen so einfach und flexibel wie möglich zugänglich zu machen. Gemeinsam mit TalkTalk bringen wir Zattoo in ein Angebot, das Mobilfunk und TV sinnvoll verbindet und sich unkompliziert in den Alltag integrieren lässt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.»
Interessenten schliessen das Bundle direkt auf TalkTalk.ch oder in einem von rund 125 mobilezone Shops ab. Wer bereits ein kostenloses Zattoo-Konto mit derselben E-Mail-Adresse nutzt, behält dieses. Das gebuchte Abonnement wird automatisch aktiviert.
Drei Bundles, je nach Kundenbedürfnis
Mit dem Zattoo Premium-Abo bietet TalkTalk Mobile’n Stream S Zugang zu über 400 TV-Sendern, Replay-TV und Aufnahmen. Die beiden leistungsstärkeren Bundles M und L kommen mit Zattoo Ultimate und bieten so zusätzlich die beliebte Ad-Skipping-Funktion.
Mit einer Preisspanne von CHF 22.95 bis 44.95 bieten alle Bundles ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis, welches signifikant unterhalb von herkömmlichen Kombilösungen im Markt liegt.
Preis-Leistung, die überzeugt
Auf der TV-Seite steht der volle Funktionsumfang von Zattoo zur Verfügung. Zattoo Premium bietet über 400 TV-Sender, davon über 350 in HD (inkl. der Senderfamilien SRF, RTS, RSI), zwei parallele Streams und Replay TV, mit dem sich verpasste Sendungen zu einem späteren Zeitpunkt abrufen lassen, sowie 1000 Aufnahmen. Zattoo Ultimate erweitert das Angebot in Full-HD-Qualität, vier parallele Streams, 2000 Aufnahmen, Ad-Skipping und eignet sich damit für Haushalte, in denen mehrere Personen gleichzeitig fernsehen. Geschaut wird auf dem Smartphone, dem Tablet, dem Laptop oder dem Fernseher, zu Hause wie unterwegs.
Zattoo betreibt seit 2006 eine Plattform für die Verbreitung von TV-Inhalten auf vernetzten Geräten und liefert das Fernsehsignal von derzeit über 400 Sendern über das Internet, inklusive der grossen Schweizer Sender wie SRF 1, SRF 2, SRF info, RTS 1, RTS 2, RSI La 1 und RSI La 2. TalkTalk bringt das Mobilfunk-Produkt mit ihrer über 25-jährigen Telekommunikationserfahrung in die Zusammenarbeit mit ein. Zusammen ergibt das ein Angebot, das die Stärken beider Unternehmen vereint und maximale Vorteile für Kundinnen und Kunden bietet.
Über Zattoo
Kontakt für Medienschaffende
TalkTalk:
Pascal Boll
Zattoo:
Tina Thommen
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|mobilezone holding ag
|Suurstoffi 22
|6343 Rotkreuz
|Schweiz
|Telefon:
|041 400 24 24
|E-Mail:
|mobilezoneholding@mobilezone.ch
|Internet:
|mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch
|ISIN:
|CH0276837694
|Valorennummer:
|A14R33
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2409856
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|EQS News-Service
|
2409856 26.10.2026 CET/CEST
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