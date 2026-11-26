TalkPool stellte am 25.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.11 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0.560 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat TalkPool mit einem Umsatz von insgesamt 51.0 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48.2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 5.86 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch