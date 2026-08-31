TalkPool: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TalkPool hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.11 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.220 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat TalkPool mit einem Umsatz von insgesamt 50.0 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46.1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 8.53 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch