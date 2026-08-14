Talk City präsentierte Quartalsergebnisse

Talk City hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat Talk City mit einem Umsatz von insgesamt 2.9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8.65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch