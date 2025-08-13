Talk City mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Talk City lud am 12.08.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.

Das vergangene Quartal hat Talk City mit einem Umsatz von insgesamt 2.7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4.66 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch