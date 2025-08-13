|
13.08.2025 06:37:00
Talk City mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Talk City lud am 12.08.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.
Das vergangene Quartal hat Talk City mit einem Umsatz von insgesamt 2.7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4.66 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Kuros am 12.08.2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: Dow schlussendlich stärker -- SMI beendet Handel etwas fester -- DAX letztlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Dienstag unbeständig. Die Wall Street notierte in Grün. Die asiatische Börsen zeigten sich am Dienstag freundlich.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}