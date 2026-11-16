Talisker Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Talisker Resources gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Talisker Resources -0.040 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 7.0 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch