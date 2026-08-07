TalentX hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TalentX äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11.77 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TalentX 8.84 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 480.6 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 404.5 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch