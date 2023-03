Talenthouse: Rücktritt von zwei Verwaltungsratsmitgliedern

Baar (awp) - Talenthouse gibt den Rücktritt von zwei Verwaltungsratsmitgliedern bekannt. Peter Letter und Bernd Pfister werden das Aufsichtsgremium des Technologieplattform-Unternehmens mit sofortiger Wirkung verlassen.

Letter und Pfister waren bereits Verwaltungsratsmitglieder der Beteiligungsgesellschaft New Value, also noch bevor diese im März 2022 in Talenthouse umbenannt und zu einer operativen Gesellschaft wurde. Sie seien für eine geplante Übergangszeit von zwölf Monaten im Verwaltungsrat der Gesellschaft geblieben, um den Transfer zu unterstützen, teilte Talenthouse am Sonntagabend mit.

Neue Verwaltungsratsmitglieder würden einer ausserordentlichen Generalversammlung vorgeschlagen, die "alsbald" einberufen werde. Sie sollen über starke operative Erfahrungen und internationale Netzwerke verfügen, erklärte Talenthouse.

