Talenthouse-Aktie vom Handel ausgesetzt: Talenthouse hat weitere Fristverlängerung für Jahresbericht 2022 beantragt

Das Unternehmen hat dazu bei der Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation (SER) eine weitere Firstverlängerung bis Ende August beantragt.

Wegen der kritischen finanziellen Situation der Gesellschaft und der bisher nicht zur Verfügung stehenden kurzfristigen Liquidität sei die Firma nicht in der Lage, die Anfang Mai per heute Mittwoch zur Publikation des Jahresberichts 2022 gewährte Frist einzuhalten, teilte Talenthouse am Abend mit. Die SIX SER werde den Handel mit den Talenthouse-Aktien daher ab Donnerstag aussetzen.

Talenthouse habe bei der SIX SER am Mittwoch ein Gesuch für eine weitere Fristverlängerung für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2022 bis zum 31. August 2023 eingereicht, heisst es weiter. Darüber hinaus arbeite die Gesellschaft und dessen Investor weiterhin an einer Lösung zur Restrukturierung von Talenthouse und ihren Tochtergesellschaften.

Das Unternehmen plant laut einer früheren Meldung umfangreiche Kapitalrestrukturierungsmassnahmen, die im Kern eine Kapitalerhöhung mit einem Investor vorsehen. Demnach werde der Investor auch kurzfristig Liquidität zur Verfügung stellen und das Kapital werde restrukturiert, hatte es geheissen.

mk/

Baar (awp)