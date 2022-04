Talenthouse-Aktie: Übernahme einer Musiker-Plattform und Sponsokit-Team

Mit der Übernahme von Creative Commission, eine Plattform für Kreative in der Musikindustrie mit Hauptsitz in London, erhalt die Community von Talenthouse eine loyale Nutzerbasis von Abonnenten sowie Plattenfirmen und Musikkünstler als Kunden, schreibt das an der SIX kotierte Unternehmen am Donnerstag in einer Mitteilung. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Creative Commission habe über die Plattform seit der Gründung Aufträge mit einem Wert von über 12 Millionen US-Dollar für Kreative vermittelt und bietet nun über 800 Jobmöglichkeiten pro Jahr. Seit 2013 ist Creative Commission den Angaben zufolge die erste Anlaufstelle für Plattenlabel und Künstlermanager.

Die Plattform bringe ihre Community mit Kunden wie zum Beispiel Warner Music, Sony Music oder Virgin Records zusammen. Superstars wie die Rolling Stones, Ed Sheeran, Elton John und Robbie Williams hätten kreative Inhalte für ihre Albumkampagnen und Tourneen über Creative Commission in Auftrag gegeben.

Des weiteren hat Talenthouse auch das Team, das Sponsokit aufgebaut hat, übernommen und dabei eine Software-Plattform für Influencer-Marketing erworben, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Damit stosse ein erfahrenes Team von Daten-Ingenieuren zu Talenthouse, hiess es.

Talenthouse arbeitet laut Mitteilung mit der weltweit grössten Kreativ-Community mit über 14 Millionen Mitgliedern zusammenarbeitet, um digitale Inhalte für Unternehmen wie Netflix und Snap zu produzieren.

ys/rw

Baar (awp)