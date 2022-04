Talenthouse-Aktie: Talenthouse verringert Betriebsverlust

Operativ erzielte die Firma einen bereinigten Betriebsverlust (EBITDA) von 4,9 Millionen Dollar nach einem Minus von 11,2 Millionen im Jahr davor, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte.

Das Wachstum im vergangenen Jahr sei verstärkten Verkaufsbemühungen, der Kundentreue wie auch neuen Produkten zu verdanken, heisst es in der Mitteilung. Das Unternehmen habe im vergangenen Jahr zudem mit Jovoto und EyeEm zwei Unternehmen übernommen, welche die Reichweite vergrösserten. Derzeit stehe mit der Übernahme von Coolabi eine weitere Akquisition an. Die frühere New Value hatte sich Mitte März in Talenthouse umbenannt und sich von einer Beteiligungs- in eine operative Gesellschaft umgewandelt.

2021 sei für das Unternehmen ein Jahr der Transformation gewesen, wird Verwaltungsratspräsident Roman Scharf in der Mitteilung zitiert. 2022 will sich das Unternehmen laut den Angaben nun auf Wachstum fokussieren. Man sei zuversichtlich die eigenen Ziele für das laufende Jahr erreichen zu können, heisst es weiter.

tp/

Baar (awp)