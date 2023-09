Talenthouse-Aktie: Talenthouse soll als Börsenmantel für Firma aus der Unterhaltungsbranche diesen

Das Technologieplattform-Unternehmen soll nun ein Börsenmantel für eine andere Gesellschaft werden. Geplant ist also ein sogenannter "reverse takeover".

Eine Vereinbarung sieht den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an einer in der Unterhaltungsbranche tätigen Unternehmensgruppe via Aktientausch vor, erklärte Talenthouse am Donnerstagabend. Die nicht näher beschriebene Zielgesellschaft befinde sich im Besitz von ATIS Advanced Technologies, das dem Family Office des Investors Ajay Kumar gehört (AFK Family Office).

Dabei würden neu ausgegebene Aktien von Talenthouse in die Transaktion eingebracht. Die jeweiligen Bewertungen würden "zu gegebener Zeit" finalisiert, hiess es weiter. Es sei aber absehbar, dass die Transaktion zu einer "erheblichen" Verwässerung für die bestehenden Aktionäre führen werde.

Talenthouse bittet in der Mitteilung, die geplante Restrukturierung zu unterstützen. Denn es drohe - trotz der Vereinbarung über die Transaktion - weiterhin der Konkurs. Und das wäre die schlechteste Szenario für alle, erklärte das Unternehmen.

Die Schweizer Börse SIX hatte im August beschlossen, dass die Aktien von Talenthouse im November dekotiert werden sollen. Gegen diesen Entscheid habe man vor wenigen Tagen eine Beschwerde eingereicht, erklärte nun die Gesellschaft.

Schon seit längerem kämpft Talenthouse mit hohen Schulden. Anfang Juni dieses Jahres hatte die Revisionsgesellschaft das Unternehmen über die offensichtliche Überschuldung der Gesellschaft benachrichtigt. Im August genehmigte das Kantonsgericht Zug die provisorische Nachlassstundung. Die Firma war im März 2022 an die Schweizer Börse gegangen.

