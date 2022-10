Talenthouse-Aktie: Talenthouse schliesst Kooperation mit Nerve

Dadurch erhalten die über 18 Millionen Mitglieder der Talenthouse -Gemeinschaft laut Angaben vom Donnerstag Zugang zu digitalen Banking-Lösungen und können bei Zahlungen von mehr Transparenz und Effizienz profitieren.

Talenthouse werde bis zu 7 Millionen Dollar in Form von einer Kombination aus Barmitteln und einer Kapitalbeteiligung investieren, um sich vor der Markteinführung in den USA in diesem Jahr an der Lösung von Nerve zu beteiligen, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Nerve ist ein in den USA ansässiger Anbieter von integrierten Bank- und Zahlungslösungen, wie das Technologieplattform-Unternehmen weiter schreibt. Nerve habe sich auf Kreative spezialisiert. Nerve sei auf die "Creator Economy" zugeschnitten und werde TalentPlus, eine Finanzlösung von Talenthouse für Kreative, unterstützen. Geschäftsfinanzen könnten dadurch von einem einzigen Zahlungspunkt aus verwaltet werden.

TalentPlus plane noch in diesem Jahr in den US-Markt einzusteigen, und bis 2023 in mehrere Märkte zu expandieren, darunter Grossbritannien und Lateinamerika, und zwar über die jeweiligen Lizenzpartner in den einzelnen Regionen. Ausserdem wird TalentPlus 2023 sein Angebot um persönliche Bankdienstleistungen erweitern.

Die Kombination der beiden Unternehmen habe das Potenzial, gemessen am Kundenstamm, eines der weltweit grössten digitalen Finanzangebote zu schaffen, heisst es weiter.

pre/rw

Baar (awp)