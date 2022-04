Talenthouse-Aktie bricht dennoch zweistellig ein: Talenthouse rechnet mit Umsatzplus im zweiten Semester

Die ungeprüften Finanzergebnisse 2021 würden am 19. April veröffentlicht, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Nicht eingerechnet seien die Umsätze des britischen Unternehmens Coolabi. Künftig plane Talenthouse vierteljährlich vollständige, nicht geprüfte Konzernzahlen zu veröffentlichen, einschliesslich einer Reihe von Kennzahlen zum Geschäft.

An der SIX sacken Anteile von Talenthouse am Montag zeitweise um 11,25 Prozent auf 0,284 Franken ab.

