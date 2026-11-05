Talen Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Talen Energy hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 68.55 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 89.61 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27.98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2’494.22 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 1’948.94 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch