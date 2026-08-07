Talen Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Talen Energy hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Talen Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2.00 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1.50 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Talen Energy im vergangenen Quartal 894.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Talen Energy 866.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch