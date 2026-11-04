Talbros Engineering stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Talbros Engineering hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 12.00 INR. Im letzten Jahr hatte Talbros Engineering einen Gewinn von 12.89 INR je Aktie eingefahren.

Talbros Engineering hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.46 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.31 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch