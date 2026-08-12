Talbros Automotive Components hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Talbros Automotive Components hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Talbros Automotive Components hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4.86 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.60 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.38 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.07 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch