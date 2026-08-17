Talanx präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Talanx präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 2.80 EUR gegenüber 2.98 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Talanx hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.35 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.64 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch