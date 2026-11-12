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12.11.2026 08:26:00
Talanx-Aktie im Fokus: Versicherer erwartet für 2026 noch mehr Gewinn und peilt für 2027 Milliardenziel an
Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) wird noch optimistischer für 2026 und peilt für 2027 erstmals einen Überschuss von über drei Milliarden Euro an.
"Alle Geschäftsbereiche haben zu unserem Gewinnwachstum beigetragen", sagte Leue. Zu Talanx gehören neben der Hauptmarke HDI unter anderem Versicherer wie Yelum in Brasilien und Warta in Polen. Ausserdem hält der Konzern die Mehrheit an Hannover Rück , dem drittgrössten Rückversicherer der Welt.
In den ersten neun Monaten steigerte Talanx den Versicherungsumsatz um drei Prozent auf 36,9 Milliarden Euro. Dabei blieb im Schaden- und Unfallgeschäft ein grösserer Teil der Einnahmen übrig: Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich von 89,8 auf 89,0 Prozent. Zudem warfen die Kapitalanlagen des Konzerns deutlich mehr ab. Insgesamt trug Talanx' Erstversicherungsgeschäft erneut einen grösseren Teil zum Gewinn bei als Hannover Rück: Sein Anteil stieg von 51 auf 53 Prozent.
Bei der Vorlage der Jahresbilanz am 18. März will die Talanx-Führung neue Mittelfristziele bekanntgeben.
/stw/he
HANNOVER (awp international)
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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