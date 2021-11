Talanx-Aktie gibt nach: Talanx trotz hoher Schadensbelastung zuversichtlicher

Trotz einer hohen Schadensbelastung, etwa durch die Fluten in Deutschland und einen Hurrikan in den USA, geht das MDAX -Unternehmen nun davon aus, das obere Ende der Gewinnspanne von 900 bis 950 Millionen Euro zu erreichen. Im kommenden Jahr will Talanx die Milliardenschwelle übertreffen.

In den ersten neun Monaten kletterte der Nettogewinn um 39,2 Prozent auf 723 Millionen Euro, was dem guten ersten Halbjahr zu verdanken war. Im dritten Quartal musste die Talanx AG dagegen einen Gewinnrückgang um 9 Prozent auf 177 Millionen Euro verkraften.

Die Bruttoprämien legten im Quartal um 12 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro zu, wobei alle Geschäftsbereiche ein Wachstum erzielten. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich wegen der Naturkatastrophen auf 100,9 von 99,7 Prozent. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft in Relation. Unter einem Wert von 100 arbeitet eine Versicherung profitabel.

Seine Prognose für 2021 hatte Talanx bereits vor drei Monaten erhöht. Im Vorjahr hatte der Konzern 673 Millionen Euro verdient. Das Prämienwachstum sieht er im hohen einstelligen Prozentbereich. Die Eigenkapitalrendite sollte rund 9,0 Prozent erreichen und damit das strategische Mindestziel übertreffen.

Im kommenden Jahr will Talanx den Gewinn auf 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro steigern. Die Prämien sollen im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Die Eigenkapitalrendite wird bei rund 10 Prozent gesehen.

Auf XETRA muss die Talanx-Aktie im Montagshandel zeitweise ein Minus von 1,15 Prozent auf 41,24 Euro hinnehmen.

FRANKFURT (Dow Jones)