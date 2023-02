Talanx-Aktie fester: Talanx kooperiert mit Bank Millennium in Polen

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag Gewinne. Auch im deutschen Handel zunächst sind grüne Vorzeichen zu sehen, am Nachmittag rutscht der deutsche Leitindex jedoch zeitweise auf rotes Terrain ab, bevor er die Nulllinie wieder übersteigt. Entgegen den Erwartungen zeigt sich die Wall Street zu Handelsstart tiefer. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.