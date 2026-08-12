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12.08.2026 06:37:00
Talamore Mining hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Talamore Mining liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Talamore Mining die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.23 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Talamore Mining ein EPS von -0.020 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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