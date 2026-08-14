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14.08.2026 06:37:00
Talabat verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Talabat hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 1.58 AED je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Talabat noch ein Gewinn pro Aktie von 0.020 AED in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16.32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.19 Milliarden AED, während im Vorjahreszeitraum 3.60 Milliarden AED ausgewiesen worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.003 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1.15 Milliarden USD belaufen hatte.
Redaktion finanzen.ch
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