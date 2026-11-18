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18.11.2026 06:37:00
Talaat Moustafa Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Talaat Moustafa Group hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 2.46 EGP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Talaat Moustafa Group noch ein Gewinn pro Aktie von 2.26 EGP in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Talaat Moustafa Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.36 Milliarden EGP. Im Vorjahresviertel waren 14.59 Milliarden EGP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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