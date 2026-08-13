Takween Advanced Industries Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Takween Advanced Industries Registered präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.56 SAR gegenüber -0.340 SAR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48.48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 138.4 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 205.5 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch