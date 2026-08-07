Takuma legte Quartalsergebnis vor

Takuma hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36.19 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Takuma 14.20 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 40.45 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30.44 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch