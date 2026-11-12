Takuma: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Takuma hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 73.69 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 36.74 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 49.85 Milliarden JPY gegenüber 39.67 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch