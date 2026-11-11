Takizawa Ham veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Takizawa Ham gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 97.40 JPY. Im Vorjahresquartal waren -68.200 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.95 Milliarden JPY – ein Plus von 3.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Takizawa Ham 6.69 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch