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12.08.2026 06:37:00
Takizawa Ham präsentierte Quartalsergebnisse
Takizawa Ham hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Takizawa Ham hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.65 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -43.690 JPY je Aktie gewesen.
Takizawa Ham hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.79 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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