Takihyo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Takihyo hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 40.70 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 31.52 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14.03 Milliarden JPY – eine Minderung von 4.36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14.67 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch