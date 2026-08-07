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07.08.2026 06:37:00
Taki Chemical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Taki Chemical hat am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 140.57 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Taki Chemical noch ein Gewinn pro Aktie von 99.49 JPY in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.71 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Taki Chemical einen Umsatz von 11.10 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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