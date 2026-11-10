Taki Chemical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Taki Chemical liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Taki Chemical die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 78.33 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 63.38 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.56 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch