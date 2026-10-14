TAKEUCHI MFG hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TAKEUCHI MFG hat am 13.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Das EPS wurde auf 231.56 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TAKEUCHI MFG 208.59 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19.05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 75.57 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 63.48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch