|
14.10.2026 06:37:00
TAKEUCHI MFG hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
TAKEUCHI MFG hat am 13.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.
Das EPS wurde auf 231.56 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TAKEUCHI MFG 208.59 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19.05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 75.57 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 63.48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: US-Börsen fallen -- SMI und DAX schliessen fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich zur Wochenmitte fester. Der Dow bewegt sich tiefer. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.