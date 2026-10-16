TAKES-GROUP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TAKES-GROUP hat am 15.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.57 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -4.290 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21.50 Prozent auf 1.23 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch