TAKEDA PRINTING verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TAKEDA PRINTING veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 9.51 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TAKEDA PRINTING 16.51 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat TAKEDA PRINTING mit einem Umsatz von insgesamt 8.84 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10.39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch