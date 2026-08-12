TAKEDA PRINTING gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TAKEDA PRINTING lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29.91 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TAKEDA PRINTING 9.10 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 8.20 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TAKEDA PRINTING 7.89 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch