Takeda Pharmaceutical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Takeda Pharmaceutical liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Takeda Pharmaceutical die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 120.88 JPY. Im Vorjahresviertel waren -7.830 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Takeda Pharmaceutical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1’187.10 Milliarden JPY im Vergleich zu 1’112.80 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch