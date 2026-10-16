Takeda Machinery: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Takeda Machinery stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -28.12 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Takeda Machinery ein EPS von -9.210 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1.93 Prozent auf 790.6 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 806.1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch