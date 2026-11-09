|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 23:58:37
Take-Two Q2 Loss Narrows
(RTTNews) - Video games developer Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO), on Monday reported a narrower loss for the second quarter.
Moving ahead, the company reiterated its full-year bookings outlook, with the highly anticipated launch of Grand Theft Auto VI scheduled for November 19.
For the second quarter, net loss narrowed to $54 million, or $0.29 per share, from $133.9 million, or $0.73 per share, a year earlier. Net revenue declined to $1.50 billion from $1.77 billion.
Net bookings, a key operational measure, fell 18% to $1.60 billion. Recurrent consumer spending decreased 9% but accounted for 81% of total bookings. The largest contributors included the NBA 2K and Grand Theft Auto franchises, along with Toon Blast, Match Factory and Borderlands.
For fiscal 2027, Take-Two continues to expect net bookings of $8 billion to $8.2 billion, revenue of $7.98 billion to $8.18 billion and net income of $109 million to $142 million, or $0.57 to $0.75 per share.
For the fiscal third quarter, the company projects net bookings of $3.35 billion to $3.5 billion and net income of $250 million to $276 million, or $1.30 to $1.44 per share.
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Take Two
|
08.11.26
|Ausblick: Take Two präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Take Two-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Take Two-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt den Handel mit deutlichen Verlusten (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Take Two-Aktie: So viel Verlust hätte ein Take Two-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
25.10.26
|Erste Schätzungen: Take Two legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Take Two
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Take Two am 09.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich deutlich fester -- SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.