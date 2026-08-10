Take Two präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Take Two hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.18 USD gegenüber -0.070 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.53 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.50 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch