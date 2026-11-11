Take Two öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Take Two hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Take Two ein EPS von -0.730 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.50 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 15.60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch