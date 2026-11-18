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18.11.2026 21:54:36
Take Two-Aktie im Plus: Sehr gute Kritiken für 'Grand Theft Auto VI'
Euphorische Kritiken zum Videospiel "Grand Theft Auto VI" haben Take Two am Mittwoch ein Kursplus kräftiges beschert.
Bloomberg-Analyst Nathan Naidu traut dem Spiel dank der starken Bewertungen nun zu, im ersten Jahr das obere Ende seiner Absatzprognose von 40 bis 60 Millionen Einheiten zu erreichen.
/gl/he
NEW YORK (awp international)
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