TAKE Solutions vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TAKE Solutions hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.15 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.430 INR je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch