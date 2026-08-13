TAKE Solutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TAKE Solutions stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0.07 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TAKE Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von -0.060 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch